Alitalia, sindacati: "Accordo raggiunto, resta valido il contratto"

"Sottoscritto accordo in cui si ribadisce la validità del Contratto nazionale". Così Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Ta danno notizia dell'accordo raggiunto con Alitalia e Assaereo sul rinnovo del contratto. "Abbiamo concordato - spiegano congiuntamente i sindacati - che la trattativa per il rinnovo si avvierà solo a seguito della presentazione del piano industriale per concludersi entro il 31 maggio".