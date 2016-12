Alitalia, risarcimenti per 355 mln

Gli ex amministratori di Alitalia, condannati per il crac del vettore, dovranno risarcire le parti civili per oltre 355 milioni di euro in solido. Lo ha deciso il Tribunale di Roma. Il solo Giancarlo Cimoli, ex presidente della società condannato a 8 anni, dovrà sborsare 120 milioni di euro. I soldi dovranno andare, tra gli altri, ad Alitalia Linee Aeree Italiana, Alitalia Servizi, Alitalia Airport, Alitalia Express e Volare.