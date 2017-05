Alitalia, pubblicato bando: per offerte c'è tempo fino al 5 giugno

I Commissari di Alitalia, ricevuta l'autorizzazione dal ministero dello Sviluppo economico, hanno proceduto alla pubblicizzazione del Bando per la raccolta di manifestazioni di interesse non vincolanti, in conformità con quanto previsto dal decreto del 2 maggio 2017, volto all'avvio della prima fase della procedura di amministrazione straordinaria. I soggetti interessati avranno tempo fino al 5 giugno per presentare le manifestazioni di interesse.