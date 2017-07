Alitalia, pronto il bando: vendita intera o due società separate

Le due possibili soluzioni individuate sono l'esito dell'esame condotto dai commissari straordinari Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari sulle offerte non vincolanti arrivate entro il termine del 21 luglio. Sulla base degli orientamenti del mercato, quindi, i commissari hanno stabilito i due indirizzi con cui procedere.



La vendita unitaria della compagnia resta infatti l'opzione preferita sia dai commissari che dal Governo. Alla finestra ci sono i soggetti che hanno presentato un'offerta non vincolante, ma anche altri, dal momento che le porte restano aperte anche a chi non ha partecipato alle fasi precedenti. Le offerte non vincolanti hanno visto i pretendenti ridursi di un terzo: dai 33 che hanno presentato la manifestazione di interesse ad una decina (oltre ad Etihad e Ryanair, ci sarebbero Lufthansa, Delta, British ed EasyJet, ma si parla anche di compagnie cinesi e di fondi di investimento). L'obiettivo dei commissari, che in parallelo stanno lavorando anche all'elaborazione del programma dell'amministrazione straordinaria atteso per ottobre, e' di arrivare all'aggiudicazione verso ottobre-novembre e al closing dopo novembre.



Intanto è arrivata alle battute finali la vendita di un'altra compagnia aerea in amministrazione straordinaria: il commissario di Blue Panorama, Giuseppe Leogrande, ha accolto la proposta di acquisizione presentata da Uvet, il gruppo che opera nella filiera del turismo. L'offerta è stata presentata al comitato di sorveglianza della compagnia in amministrazione straordinaria, ed è ora al vaglio del ministero. In fase iniziale la gara Blue Panorama ha raccolto una partecipazione di più concorrenti.



L'offerta vincolante del gruppo Uvet è risultata in linea con il bando ed il closing dovrebbe avvenire in autunno.