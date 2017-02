Alitalia presenterà il piano al governo e ai sindacati entro l'inizio di marzo

"Tra poche ore il governo convocherà Alitalia per capire se ci sono possibilità di mediazione", ha aggiunto Piras. In una nota, il ministero dei Trasporti spiega che "i rappresentanti del governo hanno preso atto delle istanze espresse e, in attesa della presentazione del Piano industriale, si sono impegnati ad affrontare il tema della ultrattività del contratto collettivo nazionale in un incontro da fissare prossimamente con l'azienda".



Filt-Cgil: "Governo molto preoccupato sulla liquidità" - "Il governo ha espresso molta preoccupazione sulla liquidità e sulla cassa anche a sostegno del piano industriale e per gli atti conseguenti", ha riferito il segretario nazionale della Filt-Cgil, Nino Cortorillo, al termine dell'incontro. "Servirà un nuovo intervento delle banche - ha aggiunto - . Questo mi sembra suffragato dal fatto che già a metà dicembre le banche hanno immesso liquidità, ci si potrebbe trovare in una situazione analoga".