Alitalia non partecipa a bando continuità per la Sardegna

Alitalia non presenta offerte per la continuità territoriale da e per la Sardegna ed in particolare nei collegamenti su Cagliari. Secondo fonti vicine alla compagnia le condizioni del bando erano "economicamente insostenibili". Meridiana si è candidata per le tratte Olbia-Roma e Olbia-Milano; Blue Air si propone per le rotte tra Alghero-Fiumicino e Alghero-Linate.