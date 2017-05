Alitalia, Montezemolo: sulla vicenda errori di Etihad e del governo

Dietro la crisi Alitalia ci sono "due errori: uno da parte di Etihad, di managerialità anche se ha fatto cose buone, e l'altro, il giorno dopo l'accordo, dal governo. Si è detto che il problema di Alitalia non c'è più e non si è affrontato in termini strategici il tema del trasporto aereo". Lo ha detto l'ex presidente di Alitalia, Luca Cordero di Montezemolo, spiegando che "un'azienda industriale di servizi non può essere nelle mani delle banche".