Alitalia, Montezemolo: "Piano industriale entro tre settimane"

"Tra tre settimane ci sarà un piano forte e coraggioso per Alitalia". Così il presidente Luca Cordero di Montezemolo. "Il progetto su cui già si lavora sarà ulteriormente rivisitato da un advisor industriale condiviso tra i due soci perché non deve essere solo dei manager ma pienamente condiviso da soci arabi e soci italiani". Rispettare i tempi "si deve", "è imperativo". Sarà la base per un "costruttivo" confronto con governo e sindacati.