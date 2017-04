Alitalia, Montezemolo: 2 miliardi di capitale e un nuovo management

"Due mld di aumento di capitale a disposizione di Alitalia da parte di tutti i soci, forte discontinuità manageriale rispetto al passato, con l'arrivo di un manager italiano di valore al comando, nuove rotte e nuovi aerei. Questi gli impegni degli azionisti italiani e di Abu Dhabi in Alitalia". Lo ha detto il presidente di Alitalia, Luca Cordero di Montezemolo, aggiungendo: votare no al referendum significa mettere in liquidazione l'azienda.