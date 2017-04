Alitalia, martedì si incontrano i sindacati: referendum il 19 aprile

Si avvicina il referendum sul "verbale di preaccordo" raggiunto tra Alitalia e sindacati per il salvataggio della compagnia. Martedì le sigle dei lavoratori si incontreranno per definire i dettagli della consultazione che dovrebbe partire dal 19 aprile e concludersi il 24 aprile. Da definire anche il quesito da sottoporre ai 12.500 dipendenti. La verifica dell'esito è già stata fissata per il 26 aprile al ministero dello Sviluppo economico.