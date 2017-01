Alitalia, lunedì i ministri Calenda e Delrio incontrano i sindacati

Photo: Markus Schwab

I ministri dello Sviluppo economico e dei Trasporti, Carlo Calenda e Graziano Delrio, incontreranno lunedì al Mise i sindacati per discutere la situazione di Alitalia. In una lettera Anpac, Anpav e Usb avevano chiesto al governo un "incontro urgente" dopo il rinvio a data da destinarsi del meeting con l'azienda per la presentazione del piano industriale.