Alitalia, Lufthansa: presentata un'offerta per una parte della compagnia

Lufthansa ha presentato un'offerta per Alitalia, indicando il proprio "interesse nella creazione di una Nuova Alitalia". Lo comunica la compagnia tedesca a poche ore dallo scadere dei termini per le offerte vincolanti. "Lufthansa - si legge nella nota - ha ritenuto di non fare un'offerta per l'intera compagnia ma ha manifestato l'interesse solo per alcune parti" del traffico globale e per l'attività point-to-point domestica ed europea.

"L'offerta - prosegue Lufthansa - comprende una proposta per una nuova struttura di Alitalia con modello di business focalizzato ('Nuova Alitalia'), che potrebbe dare origine a prospettive economiche nel lungo termine". "I commissari - conclude - hanno accettato di mantenere la riservatezza in merito ai dettagli dell'offerta".



Media: "500 milioni e 6mila esuberi" - Ma già nelle prime ore di oggi si erano diffuse indiscrezioni sull'offerta tedesca. Stando al Corriere della Sera da Berlino sarebbe di circa 500 milioni di euro concentrata sulla sola parte aviation (la flotta, i piloti e gli assistenti di volo, gli slot), il dimezzamento del personale (circa 6mila dipendenti), la riduzione delle attività di corto e medio raggio e un ruolo, ancora da definire, di Etihad, l'ex azionista di minoranza con il 49%. Le stesse fonti sottolineano come il governo sia orientato a respingere — per qualche mese — l`ipotesi tedesca, ritenendo i sacrifici occupazioni intollerabili. L'obiettivo dell'esecutivo sarebbe quello di spostare il confronto a dopo il voto, previsto per il marzo prossimo, negoziando magari sulla riduzione dei dipendenti in cambio dell'ingresso di fondi come F2i o Cassa Depositi e Prestiti.