Alitalia, Lufthansa: non compriamo ma guardiamo a flotta e slot

"Non abbiamo intenzione di acquistare Alitalia". Così l'A.d. di Lufthansa, Carsten Spohr, spiegando che tuttavia "l'Italia è un mercato molto importante per noi", perciò "guardiamo con molta attenzione alle opportunità che emergono". Per la compagnia tedesca potrebbero quindi rappresentare un elemento di interesse gli asset di Alitalia come ad esempio la flotta o gli slot.