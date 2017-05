Alitalia, Lufthansa: "Nessuna intenzione di acquistare la compagnia aerea"

Si chiama fuori anche Intesa - Oltre a Lufthansa, si chiama fuori anche Intesa Sanpaolo, che le indiscrezioni davano come "mediatore" per la soluzione tedesca. L'a.d. della banca, Carlo Messina, spiega infatti che "non esiste un piano B portato avanti da Intesa Sanpaolo. Non abbiamo un piano B e non compete a noi farlo. Noi siamo una banca, un'azienda che si occupa di credito e non di aeromobili".



Messina spiega comunque che "qualunque soluzione possa garantire la continuità aziendale di Alitalia e quindi possa salvaguardare i posti di lavoro sarebbe da percorrere. Sui giornali ho letto di Lufthansa ma anche di Ferrovie dello Stato, che può essere un nuovo modello di integrazione tra trasporto aereo e di terra. Quindi tutto quello che può consentire di salvaguardare la situazione sociale ci vede assolutamente non contrari".



Padoan: "Governo non disponibile ad aumenti di capitale" - Dal governo, intanto, nessuna apertura. L'esecutivo "non è disponibile a partecipare direttamente o indirettamente ad un aumento di capitale della società", ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, rispondendo al question time alla Camera sul possibile coinvolgimento di Cdp in Alitalia. "L'eventuale intervento finanziario dello Stato sarebbe finalizzato esclusivamente ad evitare l'interruzione delle attività e sarà oggetto di approfondimento nelle prossime ore anche alla luce della documentazione di elementi informativi che saranno forniti dall'impresa".