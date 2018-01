Alitalia, Lufthansa a Calenda: tagli significativi prima di accordo

Lufthansa vede la necessità di una "significativa ristrutturazione" di Alitalia prima di un accordo per acquistarla. Così il ceo della compagnia tedesca, Carsten Spohr, in una lettera al ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. "Crediamo che ci sia una considerevole mole di lavoro da fare prima che Lufthansa possa entrare nella successiva fase", scrive Spohr, secondo cui la "nuova Alitalia sarà più piccola per personale e flotta".