Alitalia, Laghi: "Già disposta prima tranche prestito"

"E' già stato disposto dalla Ragioneria generale dello Stato il pagamento della prima tranche" del prestito ponte di 600 milioni per Alitalia. Lo ha detto uno dei commissari della compagnia aerea Enrico Laghi, precisando che "anche grazie a questo pagamento stiamo operando in continuità". Quanto alla pubblicazione del bando per le manifestazioni di interesse, Laghi ho confermato che il termine resta quello "di 15 giorni dal 2 maggio".