Alitalia, il presidente esecutivo: "La situazione resta complicata"

"La situazione resta complicata" in casa Alitalia. Lo ha detto il presidente esecutivo in pectore della compagnia aerea, Luigi Gubitosi, parlando della trattativa in corso con i sindacati presso il Mise. A chi gli chiedeva se ci fosse già un Cda convocato per venerdì, Gubitosi ha risposto negativamente: "Il consiglio di amministrazione ci sarà quando avremo qualcosa da dire. Magari sarà prima di venerdì, ma non c'è ancora nulla di fissato".