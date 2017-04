Alitalia, il piano di salvataggio respinto dal 67% dei lavoratori

I lavoratori Alitalia dicono "no" al preaccordo per il salvataggio della compagnia. I sindacati hanno comunicato il dato finale: i contrari al piano sono 6.816, contro 3.206 favorevoli, per un totale del 67% di "no". In un comunicato congiunto, i ministri dello Sviluppo Carlo Calenda, dei Trasporti Graziano Delrio e del Lavoro Giuliano Poletti esprimono "rammarico e sconcerto per l'esito del referendum".