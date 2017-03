Alitalia: "Il nostro piano è forte, lavoreremo con i sindacati"

Smentita procedura di mobilità - Secondo quanto dicono fonti presenti all'incontro, Ball ha smentito le voci relative all'apertura della procedura di mobilità. Il manager ha anche voluto sgombrare il campo da alcuni equivoci: ha sottolineato che è prevista la crescita del lungo raggio e che gli 8 aerei in più previsti porteranno a 32 la flotta nel 2021, con una crescita del 33% al livello più alto da 15 anni.



"Non aspiriamo a essere una low cost" - Ha poi ribadito che due terzi dei tagli non riguardano il costo del lavoro e ha spiegato che la messa a terra di 20 aerei non è un disimpegno: di questi 20 infatti, 12 già non volano adesso e ne vengono messi a terra 8, ma si punta a rimodulare l'organizzazione in modo da portare le stesse persone con meno aerei. Ball ha poi sottolineato, secondo le stesse fonti, che Alitalia "non è una low cost e non aspira ad esserlo, ma deve raggiungere una struttura di costi che le consenta di competere sul mercato".



"Ennesima farsa", i piloti preannunciano uno sciopero di 72 ore - "Nell'attesa che governo e azienda affrontino i veri temi strategici della compagnia, l'Associazione Nazionale Piloti (Anp) preannuncia un pacchetto di 72 ore di sciopero in Alitalia a sostegno della vertenza, che verranno effettuate secondo modalità prescritte dalla legge". Lo si legge in una nota dell'Associazione. "Oggi si è consumata l'ennesima farsa in relazione alle problematiche strutturali di Alitalia. Si finge ancora una volta di non capire che le perdite della società non derivano dal personale di Alitalia le cui professionalità sono l'unica ricchezza ormai rimasta", scrive l'Anp.