Alitalia, il ministro Di Maio: "Si lavora a una soluzione entro ottobre"

Nell'incontro al Mise, Di Maio ha detto ai sindacati che per Alitalia andrà elaborato un piano a lungo termine e che "entro il 31 ottobre deve arrivare un'offerta vincolante. Il nostro obiettivo è rispettare quella data".



"Vogliamo affrontare la vicenda con il modello Ilva" - Il governo intende affrontare la crisi di Alitalia adottando il modello Ilva. Il vicepremier si impegnerà a una tutela più ampia e possibile dell'occupazione e sarà inoltre mediatore con i partner sul perimetro aziendale.



Proroga Fondo solidarietà - Sul Fondo di solidarietà al trasporto aereo, che attualmente integra lo stipendio dei dipendenti Alitalia che si trovano in Cigs e che scade il 31 ottobre prossimo, il ministro avrebbe assicurato il suo impegno a realizzare una norma per la sua proroga.



"Cdp aiuterà con leasing aerei" - Interpellato sul ruolo dello Stato nell'operazione Alitalia, Di Maio ha spiegato: "Vediamo quale sarà la composizione dell'equity, non mi voglio sbilanciare, ma ci sono tre auspici. Il primo è che il governo ci sia direttamente con una parte del prestito ponte. Poi Fs con una partnership sicuramente strategica e, è auspicabile, anche finanziaria. Infine dobbiamo cambiare la flotta e per questo sono sicuro che Cdp ci possa dare una mano nel finanziamento dell'operazione di acquisto o leasing di nuovi aerei".



Salvini: "Nessuna svendita, ma serio rilancio" - Su Alitalia è intervenuto anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha assicurato: "Per l'Italia il turismo, quello culturale, commerciale e d'affari, è fondamentale: per questo serve una compagnia di bandiera al servizio del Paese, serve un'Alitalia sempre più competitiva ed efficiente. Nessuna svendita a compagnie straniere, nessuno spreco come in passato, nessuno spezzatino ma una serio piano di rilancio come quello preparato dal governo. Avanti così".



Conte: "Serve una Newco" - "C'è massimo impegno da parte del governo per rilanciare Alitalia e il suo ruolo strategico per l'offerta del turismo in Italia". E' quanto dichiara in una nota il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "So che il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio sta facendo un ottimo lavoro per il rilancio di Alitalia: creare una partnership tra Fs e uno o più aziende partecipate dello Stato va in questa direzione. Oggi la competitività dell'impresa turistica è affidata alla possibilità di raggiungere le mete a costi accessibili e orari intelligenti", aggiunge. "L'ingresso di Ferrovie, in questo senso, permetterebbe ad esempio di lavorare al biglietto unico treno-aereo".