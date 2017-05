Alitalia, Gubitosi: sono sicuro che ci saranno interessati

"Sono sicuro che può esserci qualcuno interessato, perché prima c'erano investitori disposti a metterci quasi un miliardo di cassa per arrivare a una ricapitalizzazione di due miliardi". Così il commissario di Alitalia, Luigi Gubitosi, sulla possibilità di trovare un partner per rilanciare l'azienda. Gubitosi ha poi sottolineato come la questione sul personale "è solo rinviata e non sarà indolore".