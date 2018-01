Alitalia, governo ai commissari: "Avanti se c'è un'offerta solida"

I ministri dello Sviluppo economico Calenda e dei Trasporti Delrio "hanno dato istruzione ai commissari straordinari di Alitalia di procedere velocemente in presenza di un'offerta solida e credibile". Così dice una nota congiunta dei due dicasteri. Confermati ricavi in crescita, mentre il prestito non è stato intaccato. Le manifestazioni di interesse saranno comunque approfondite prima di procedere a una negoziazione in esclusiva.