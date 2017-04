Alitalia, Gentiloni: "Senza intesa non si sopravvive"

"So bene che ai dipendenti vengono chiesti sacrifici, ma so che senza l'intesa sul nuovo piano industriale l' Alitalia non potrà sopravvivere ". Lo afferma il premier Paolo Gentiloni sottolineando che, "mentre è in corso la consultazione sul pre-accordo raggiunto tra Alitalia e sindacati, sento il dovere di ricordare a tutti la gravità della situazione in cui ci troviamo".

"Alitalia - ha aggiunto Gentiloni - è una azienda privata. Di fronte alle sue perduranti e serie difficoltà il governo ha incoraggiato gli azionisti italiani e stranieri a impegnarsi in un nuovo piano industriale e in una forte ricapitalizzazione della società".



Anpac: "La gente è arrabbiatissima" - "Il referendum si sta svolgendo in modo ordinato, l'affluenza è alta ma la gente è arrabbiatissima e ne ha tutte le ragioni". Così il segretario generale dell'Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile, Antonio Divietri, al terzo giorno di voto sul verbale di confronto tra azienda e sindacati, chiedendo quale sia "l'alternativa a questo accordo" e che "bisogna scegliere tra la padella e la brace". Per protesta "tanti colleghi si sono dimessi dai sindacati", ha spiegato Divietri, sottolineando che "ad oggi l'Anpac ha perso 180 assistenti di volo e 3 piloti".



L'intesa su cui i dipendenti sono chiamati ad esprimersi - L'accordo, su cui i lavoratori sono chiamati ad esprimersi, prevede la cassa integrazione straordinaria per 24 mesi per circa 980 persone, il mancato rinnovo dei contratti a termine per 558 addetti e l'uscita di altri 142 all'estero. In più è previsto un taglio dell'8% sugli stipendi del personale viaggiante. La consultazione prosegue fino al 24 aprile.