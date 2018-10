Alitalia, Fs presenta una manifestazione di interesse

Le Ferrovie dello Stato "hanno presentato una manifestazione di interesse per Alitalia". Lo si legge in una nota ufficiale della società di trasporto ferroviario, in cui si precisa che la "mossa", necessaria per analizzare al meglio il dossier sulla compagnia aerea, "non è in questa fase vincolante". Intanto il vicepremier Luigi Di Maio ha fatto sapere che "il governo ha le idee chiare e il piano di rilancio è contenuto nel contratto di governo".