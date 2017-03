Alitalia, fonti: circa 2mila esuberi fra il solo personale di terra

Intanto lunedì prossimo il 40% dei voli nazionali ed internazionali di Alitalia saranno cancellati per un'agitazione di alcune sigle sindacali dei controllori di volo dalle ore 13 alle 17 e per uno sciopero proclamato dalla sigla sindacale CUB Trasporti (e per gli aeroporti di Milano anche il sindacato USB) per l'intera giornata del 20 marzo - ad eccezione delle fasce garantite 7-10 e 18-21 - del comparto aereo. Lo annuncia la compagnia aerea.



"Il piano industriale così come si prospetta è insostenibile, non c'è sviluppo ma solo ridimensionamento forte dell'occupazione, dei salari e della flotta", ha affermato il segretario generale Uil Trasporti Claudio Tarlazzi. "Se fosse confermato - prosegue - il nostro giudizio non può essere molto negativo e richiederà una mobilitazione e risposte molto forti da subito". "Ci devono convincere che è realmente un piano di sviluppo perché non si capisce come si può aumentare il traffico riducendo la flotta - insiste Tarlazzi - Poi vogliamo vedere i conti del 2016 perché non vogliamo accettare esuberi o tagli del salari".