Alitalia, fallisce la mediazione: i sindacati pronti ad annunciare lo sciopero

La riunione tra le parti al ministero del lavoro ha fatto seguito alla prima fase, che era stata tentata in una sede aziendale il 20 gennaio, senza risultato. I punti di cui si è discusso, e che sono le motivazioni per cui i sindacati Fit Cisl, Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl trasporti intendono proclamare lo sciopero, sono: piano industriale, disdetta del contratto collettivo di lavoro, violazione del contratto e accordi.



E' possibile che lo sciopero di Alitalia sarà il 23 febbraio, giorno in cui è già in programma una astensione dal lavoro del settore aereo proclamato dai sindacati di categoria.



E Ryanair raddoppia a Malpensa - Intanto Ryanair raddoppia la sua presenza a Malpensa, con sette nuove rotte verso Alicante e Valencia in Spagna, Eindhoven in Olanda, Katowice in Polonia, Liverpool in Gran Bretagna, Lamezia Terme (Catanzaro) e Palermo, rispetto alle 9 operate dal dicembre 2015, portando il totale a 16, con 1,7 milioni di passeggeri in più, per cui si arriva a un totale di 3,2 milioni di persone.



Ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato della compagnia irlandese Michael O'Leary, che ha quantificato in "1,3 miliardi di euro" gli investimenti in Italia per quest'anno. "Siamo i numeri uno in Italia e in altri Paesi europei" ha detto il manager elencando i 27 aeroporti serviti, le 16 basi operative (l'ultima è Napoli) con 400 rotte e 36 milioni di clienti l'anno, in grado di generare 27mila posti di lavoro, calcolati secondo le stime di Aci (Airport Council International), di 750 posti di lavoro creati per ogni milione di passeggeri transitati in aeroporto. Grazie al raddoppio di Rynair, secondo Andrea Tucci, direttore Aviation Business Development di Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi, "supereremo la soglia dei 20 milioni di passeggeri".