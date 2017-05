Alitalia, Etihad: "Rammaricati, abbiamo fatto tutto il possibile"

Siamo rammaricati, "abbiamo fatto tutto quanto in nostro potere per supportare Alitalia in qualità di azionista di minoranza, ma è chiaro che la compagnia ha bisogno di una ristrutturazione profonda e su vasta scala per sopravvivere e crescere in futuro". Lo scrive in una nota il numero uno di Etihad, James Hogan. "I nostri investimenti, insieme a quelli degli altri azionisti - si legge - hanno aiutato a proteggere migliaia di posti di lavoro".