Alitalia, Di Maio: "No nazionalizzazione, ma resta vettore Stato"

Per Alitalia "la nazionalizzazione old style non è fattibile", ma la compagnia "deve restare un vettore dello Stato italiano, legato a realtà produttive italiane". Lo precisa Luigi Di Maio in merito al futuro della società. Spiegando poi che la sua intenzione sarebbe di "ridiscutere le norme europee" in merito alle nazionalizzazioni, il vicepremier sottolinea che "in questo momento affrontiamo la questione con le scadenze che ci sono".