Alitalia, Delrio su piano Lufthansa:patti siano chiari,non si svende

"Esiste la geopolitica: i tedeschi, lo dico con tutto il rispetto, fanno i loro interessi". Lo ha detto il ministro dei Trasporti Graziano Delrio, parlando della trattativa per l'acquisto di Alitalia lanciata da Lufthansa. "Non si può agire come se non contasse niente non avere una compagnia nazionale: i patti devono essere chiari", ha affermato Delrio, sottolineando: "Lavoriamo per fare le cose fatte bene, non vogliamo avere troppa fretta".