Alitalia, Delrio: "Serve uno sforzo dopo una gestione sbagliata"

Il preaccordo su Alitalia raggiunto nella notte è uno sforzo per salvare "un'azienda strategica per il Paese" dopo due anni di "gestione sbagliata" che "non ha saputo intercettare la crescita del traffico aereo". A spiegarlo è il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, che spiega come "Lo sforzo del governo non è per fare un favore ai privati ma per salvaguardare complessivamente l'economia e l'occupazione".