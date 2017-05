Alitalia, Delrio: "Senza Etihad sarebbe fallita due anni fa"

Etihad non ha deluso con Alitalia, anzi, "dobbiamo ringraziare gli emiratini perché hanno investito e mantenuto fede ai loro impegni". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio. "Senza Etihad, Alitalia sarebbe stata in liquidazione due anni fa". Semmai, ha aggiunto, "sono alcune strategie aziendali che hanno fallito". Per Delrio è "da evitare uno spezzettamento, la perdita di posti di lavoro e la perdita di voli sull'Italia".