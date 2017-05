Alitalia, Delrio: "Ok del governo alla pubblicazione del bando"

Il governo ha dato il via libera alla pubblicazione del bando per le manifestazioni di interesse per Alitalia. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, uscendo dal ministero per lo Sviluppo economico dopo aver incontrato i commissari straordinari e il ministro Carlo Calenda. A chi chiedeva se il bando avesse ricevuto l'ok dal Consiglio dei ministri Delrio ha infatti risposto "sì, certo".