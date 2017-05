Alitalia, Delrio: no a nazionalizzazione e a ingresso di Ferrovie

"Non ci sarà la nazionalizzazione di Alitalia e non ci sarà l'ingresso delle Ferrovie nel capitale della compagnia aerea". Lo ha nuovamente precisato il ministro dei trasporti, Graziano Delrio, in commissione lavori pubblici del Senato. "Mi sembra irragionevole l'ingresso delle Ferrovie in Alitalia e altrettanto mi sembra irragionevole che lo Stato si mette a gestire un operatore aereo anche se importante".