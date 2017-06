Enac: "Risultato oltre le attese" - "È un risultato oltre le aspettative", ha commentato il presidente dell'Enac, Vito Riggio, aggiungendo: "Magari ci fosse una grande compagnia europea che riuscisse a prendere Alitalia, ma europea o no occorre un rilancio forte". Tra le manifestazioni di interesse figura anche quella presentata da Ryanair.



"Crisi infinita non ha consentito competitor italiani" - "La crisi infinita di Alitalia ha assorbito molte risorse e non ha consentito l'emergere di un competitor italiano, favorendo invece i concorrenti stranieri", ha sottolineato Riggio. "L'intuizione di queste compagnie low cost è stata quella di ridurre i costi e aumentare i voli: ciò ha consentito loro di entrare nel mercato italiano come il burro".



"A noi interessa avere una compagnia nazionale forte - ha proseguito il numero uno dell'Enac - ma non a tutti i costi, perché una compagnia nazionale forte deve camminare sulle sue gambe. Sull'Italia grava anche un peso fiscale molto più forte che altrove".



Giovedì l'Ue rivede norme su proprietà e controllo - La Commissione Ue presenterà giovedì un pacchetto di misure attuative sull'aviazione, denominato "Open and connected aviation", che conterrà anche nuove linee guida su proprietà e controllo dei vettori. Pur non toccando il tetto del 49% per le compagnie non europee, le linee guida daranno un'interpretazione della regola che potrebbe aprire la strada ad un ammorbidimento di fatto di quella soglia.



Arriva Lufthansa? - L'agenzia Bloomberg ha riportato le parole di Carsten Spohr, amministratore delegato di Lufthansa ieri a Cancun, che ha dichiarato: "Non abbiamo intenzione di acquistare Alitalia". Ma ha anche aggiunto: "L'Italia è un mercato molto importante per noi", quindi "guardiamo con molta attenzione alle opportunità che emergeranno".



Ryanair presenta offerta feedaraggio - Ryanair ha presentato "un'offerta di feedaraggio per i voli a lungo raggio di Alitalia". Lo ha affermato John Alborante, portavoce della compagnia irlandese, spiegando che "i dettagli dell'offerta saranno resi noti dai commissari" e che "Ryanair non è interessata all'acquisto dell'intera compagnia". "Abbiamo parlato anche con il governo - ha aggiunto il portavoce - e abbiamo detto che siamo pronti a mettere 20 aeromobili se Alitalia dovesse tagliare le rotte".