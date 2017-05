Alitalia, commissario Gubitosi: voli continueranno come sempre

"Alitalia volerà e continuerà a farlo come sempre. I voli continueranno a esserci: il nostro obiettivo è che gli utenti non si accorgano di nulla". Lo ha assicurato il nuovo commissario della compagnia, Luigi Gubitosi. I 600 milioni del prestito ponte stabilito dal governo "sono sufficienti per sei mesi", ha spiegato Gubitosi per il quale, per trovare manifestazioni d'interesse, ci vorranno "15 giorni, giorno più o giorno meno".