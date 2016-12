Alitalia cancella 142 voli in vista dello sciopero di martedì

Alitalia ha cancellato in via preventiva 142 voli in vista dello sciopero dei piloti e degli assistenti di volo proclamato per la giornata di martedì dalle 11 alle 15. Lo comunica l'amministratore delegato della compagnia, Cramer Ball. "Per ridurre i disagi ai viaggiatori abbiamo predisposto un piano straordinario - spiega Ball -. Ma ci tengo comunque a scusarmi a nome di Alitalia per gli inevitabili disagi che questa agitazione comporterà".