Alitalia, Camusso: "Il governo deve fare di più"

Su Alitalia "il governo deve fare di più, perché siamo di fronte ad un'azienda che torna, a distanza di pochissimo tempo, ad avere problemi. I problemi non si possono scaricare sui lavoratori". Lo ha detto Susanna Camusso al termine dell'incontro tra sindacati e governo, spiegando che sul fronte esuberi lo spazio "è minimo: non si può di nuovo tagliare sul costo del lavoro. Magari si soddisfa qualche banca ma non si interviene sul futuro dell'azienda".