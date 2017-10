Alitalia, Calenda: "Situazione complicata, basta soldi pubblici"

Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda esclude ulteriori interventi pubblici in soccorso di Alitalia, dice che "non siamo disponibili a continuare a metterci soldi dei cittadini" e spiega che "la situazione è complicata". Poi aggiunge: "Ci abbiamo messo otto miliardi e ancora non si è trovata una soluzione. L'ultima volta c'erano investitori privati ma i lavoratori hanno deciso di bloccare l'accordo".