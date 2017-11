Alitalia, Calenda: "La priorità è che non costi ai cittadini"

Per Alitalia "la priorità è non far tirare più fuori soldi ai cittadini". Lo dice il ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda, precisando che "sono arrivate offerte" per salvare la compagnia "e i commissari le stanno valutando. Alcune delle proposte pervenute includono la gran parte del perimetro, altre un perimetro più ristretto. L'obiettivo è che non servano altri interventi pubblici".