Alitalia, il ministro Calenda: entro 15 giorni apertura alle trattative

Per il ministro, che è tornato sulla questione dell'ex compagnia di bandiera in un'intervista a Radio Anch'io, "oggi il problema di Alitalia è la scala, 10 volte meno di Lufthansa". E il prestito da 600 milioni concesso dal governo "è un male necessario e inevitabile" perché "se mettessimo gli aerei a terra ci sarebbe un danno economico e di immagine ingente, e le connessioni nel Paese sarebbero sganciate per settimane. "Abbiamo cercato di evitare di arrivare a questo punto. C'erano degli investitori che avrebbero messo 2 miliardi di euro, e li abbiamo portati a un tavolo con i sindacati per un accordo che poi è stato bocciato".



Il governo, ha poi sottolineato Calenda "ha escluso la nazionalizzazione di Alitalia e credo che i cittadini, che hanno già pagato 7 miliardi e mezzo più questo prestito ponte, quindi 8 miliardi, siano molto attenti a come vengono usati i loro soldi. E dobbiamo essere noi molto attenti a come vengono usati".



Proprio a questo proposito, replicando alla proposta dell'ex premier Matteo Renzi su una possibile quota dello Stato in Alitalia, Calenda ha spiegato che "qualunque idea è benvenuta, tanto più se viene dal segretario del partito di maggioranza del governo, quindi 'azionista' di maggioranza". Però, secondo il ministro, bisogna tener conto "che senza un'alleanza con una grande compagnia internazionale rischia di essere difficile. Penso che questo il presidente Renzi lo sappia bene, aspettiamo di vedere questa proposta".