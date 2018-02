Alitalia, Calenda: due settimane per chiudere accordo

"Il mio obiettivo era arrivare qui: ci sono alcune proposte concrete, ora abbiamo un paio di settimane per chiudere un accordo": lo ha detto Carlo Calenda parlando di Alitalia. Il ministro dello Sviluppo Economico ha quindi sottolineato come la ex compagnia di bandiera abbia "una storia dolorosa ma dobbiamo capire che continuare a buttarvi soldi dentro non porta da alcuna parte. C'è una gara e le gare vanno fatte in modo trasparente".