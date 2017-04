Alitalia, Calenda: commissariare con risorse e tempi minimi

Su Alitalia "la parola passa alla società che potrà chiedere il commissariamento che faremo, anche per le regole Ue, per un tempo limitato e con le risorse minime". Lo dice il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. La soluzione, aggiunge, non potrà che essere una vendita della compagnia in modo che a pagare non sia il contribuente italiano, che "dopo 7,4 miliardi di euro davvero non ne può più di saldare i conti di Alitalia".