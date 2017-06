Alitalia, c'è l'interesse di Ryanair: "Ma solo se verrà ristrutturata bene"

"L'unico modo per vendere Alitalia è ristrutturare poi vendere la maggioranza delle quote. Noi siamo interessati all'acquisizione solo in questo caso", ha spiegato O'Leary. "Abbiamo grande rispetto del governo italiano, ma non possiamo fare qualcosa che vada contro gli interessi della nostra compagnia. Noi non vogliamo che scompaia, vogliamo che resti sul mercato, ma deve fare grandi cambiamenti".



O'Leary ha poi precisato che, anche se non si raggiungerà un accordo, la low cost irlandese è "interessata a crescere in Italia e a riempire il vuoto che Alitalia potrebbe lasciare, mettendo immediatamente in campo 20 aeromobili che potrebbero diventare 40".