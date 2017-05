Alitalia, a maggio stipendi più leggeri: saltano gli straordinari

Il personale di Alitalia, già in difficoltà per la situazione non certo felice della compagnia, avranno un'altra amara sorpresa: oggi, giorno di pagamento degli stipendi, si troveranno una busta paga decisamente più leggera del solito. Il motivo è l'amministrazione controllata che precede le procedure di fallimento: secondo le norme, in questo periodo non possono essere pagati gli straordinari maturati prima della gestione straordinaria.

A chiarirlo è lo stesso commissario straordinario, Luigi Gubitosi, che spiega di essersi già mosso "per ridurre l'impatto sui lavoratori per quando riguarda gli elementi variabili della retribuzione, come ad esempio gli straordinari o l'indennità di volo, maturati prima dell'amministrazione straordinaria". Per legge, infatti, "sono congelati e non possono essere corrisposti senza una preventiva autorizzazione da parte del giudice del tribunale competente. Abbiamo già presentato l'istanza al Tribunale", ma i tempi per pote ottenere il via libera potrebbero non essere brevi. Il personale rischia così di trovare un taglio addirittura fino al 60% in busta paga