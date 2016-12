Alexis Tsipras difende l'accordo: "E' duro ma ci dà respiro per tre anni"

Tsipras ha esposto alcuni punti delle riforme che andrà proporre al Paese e ricostruito alcuni dei momenti cardine degli ultimi, drammatici, giorni. "Per me questo accordo è migliore rispetto a quello del 25 giugno - ha detto -: prima si parlava di 18 miliardi per 5 mesi e poi un nuovo piano di austerità; ora, dopo il referendum, ci siamo assicurate entrare maggiori e stiamo parlando di crescita". Il premier ha affrontato alcuni dei nodi che fanno da zavorra ai conti del Paese. "La verità - ha spiegato - è che avremmo dovuto affrontare il tema delle pensioni, troika o no, in un modo o in un altro. Non è normale che una persona vada in pensione a 45 anni o che le madri vadano in pensione 15 anni prima dell'età prevista".



Però Tsipras ha voluto rassicurare la gente su alcune riforme. "Non caliamo gli stipendi e neanche le pensioni, anche se indirettamente con le tasse a l'aumento dell'iva c'è un delle taglio pensioni". E di fronte alle possibili difficoltà interne al partito ha detto che farà "tutto il possibile per tenere unita Syriza: non pretendo che l'accordo sia da considerarsi un successo ma metterò in chiaro che le opzioni erano limitate". Il premier ha risposto anche al suo ex ministro Varoufakis, che ha contestato duramente l'accordo, paragonando la situazione al golpe del 1967. "Varoufakis ha commesso evidenti errori durante il negoziato benché al principio è stato capace d'imprimere un buon ritmo: mi assumo la responsabilità - ha detto -. Essere un eccellente studioso non significa necessariamente essere un buon politico".



Smentita qualsiasi voce di dimissioni. "Quando un premier perde un referendum non può rimanere, io mi assumo pienamente mie responsabilità, non ho intenzione di scappare, è mia intenzione far capire al popolo che non ho intenzione lasciare il Paese nella catastrofe". Non sono mancate però delle leggere tirate d'orecchie all'Europa. "Quando ho fatto il referendum ero convinto che gli europei ci avrebbero dato un po' di tempo. Non sono stati molto buoni, sono stati un po' vendicativi. La reazione al referendum non onora l'Europa". Tsipras ha poi specificato di aver avuto all'Eurogruppo l'appoggio di Francia, Cipro e Italia.