Al via su Tgcom24 "I tartassati", storie di fisco e dintorni

16:07 - I segreti della Tasi peggio di quelli di Twin Peaks. I giorni dell’Irap. Come far aprire partita Iva alla prostitute, ora che meretricio e contrabbando sono entrati nel conto del Pil. I paesi dell’off shore e la caduta epica del segreto bancario svizzero. I decathleti dell’impresa privata tra gli ostacoli dell’Agenzia delle Entrate.

Il lato oscuro di Equitalia dal punto di vista di Cetto Laqualunque. Il fisco secondo Matteo (Renzi). E un caso di malagiustizia e follia tributaria al giorno. Questi sono alcuni degli argomenti che sono trattati in I Tartassati- Storie di fisco e dintorni, primo talk show dedicato alle vessazioni, anomalie, tributi del nostri sistema fiscale. Tra il serio e il faceto, in stile divulgativo, che parte dall’omonimo film di Totò del ’59 e arriva fino alle imprese di Giancarlo Padoan, "I Tartassati" ha lo missione di trattare argomenti tecnici in un linguaggio comprensibile e disincantato.



"I Tartassati- Storie di fisco e dintorni", è un programma scritto e condotto dal giornalista di Libero Francesco Specchia con Gaia Giorgio Fedi, regia di Paola Di Salvo, prodotto da Reteconomy (che lo trasmette anche sul canale 816 di Sky ogni mercoledì alle 22 ). “E’ il primo esperimento italiano che, con servizi giornalistici mirati e un talk tra specialisti delle tasse, politici e giornalisti , punta l’attenzione sui casi di malagiustizia tributaria italiana”, spiega Francesco Specchia “in 25 minuti, con un taglio ironico e didattico e con l’aiuto di solidi professionisti ci addentreremo nel cuore dei problemi delle imprese, dei dipendenti pubblici, delle partite Iva. Con uno sguardo disincantato anche sul mondo della corruzione o del malfunzionamento di Finanza e dei giudici tributari, perfino nella selva degli enti inutili e delle tasse assurde e occulte. Sempre dalla parte del cittadino”.

LA PRIMA PUNTATA: IL JOBS ACT

Il Jobs Act, il disegno di legge delega che ambisce a cambiare verso al mercato del lavoro e del welfare, è una delle riforme su cui Matteo Renzi ha puntato di più fin dall'inizio del suo mandato. Per fare chiarezza su un testo che è stato accompagnato nel suo iter parlamentare da un crescendo di polemiche, Francesco Specchia analizza assieme agli ospiti le potenzialità e i punti deboli del progetto.

Contratti a tutele crescenti, riorganizzazione degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione: gli ospiti dibattono sulle potenzialità del Jobs Act di incidere sul mercato del lavoro e di alleviare effettivamente il peso economico oggi sostenuto dalle imprese. Intervengono Mario Fusani, avvocato giusvalorista, cofondatore di GF Legal, e Francesco Giubileo, ricercatore del gruppo Class, esperto di mercato del lavoro.

