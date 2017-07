Parte il Libretto famiglia, il nuovo sistema per pagare prestazioni occasionali di baby sitter, badanti, lavoretti domestici e lezioni private. Lo strumento, che per le famiglie sostituisce i voucher, è operativo da lunedì 10 luglio con la possibilità per prestatori e utilizzatori di iscriversi sulla piattaforma dell'Inps.

Come già per i vecchi voucher, è previsto un pagamento di 10 euro lordi l'ora (8 netti al lavoratore e 2 per pagare contributi Inps e Inail). Si possono pagare in questo modo al massimo 280 ore l'anno per un importo totale di 2.500 euro allo stesso prestatore (il limite è basato sui 9 euro netti previsti per le prestazioni occasionali fornite alle aziende). In totale ogni utilizzatore può usare questo strumento per un massimo di 5.000 euro l'anno (per più prestatori). Ogni lavoratore può incassare al massimo con queste prestazioni occasionali 5.000 euro.