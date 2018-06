Al Secretary Day il premio per la miglior assistente di direzione dell'anno

Il concorso Il premo Assistente dell'Anno viene consegnato durante ogni edizione del Secretary Day. Il 28 maggio , le cinque finaliste sapranno chi di loro se lo aggiudicherà. Lo decide la somma fra i voti online degli iscritti alla community Secretary.it, una votazione aperta a tutti e i giudizi di una giuria che valuterà elaborati, link, video, slide e foto inviati dalle candidate. In premio, la preziosa Stella Swarowski. Non solo, la vincitrice parteciperà gratis al Secretary Job 2018 e alla prossima edizione del Secretary Day 2019 e, infine, riceverà in regalo un biglietto aereo andata e ritorno per due persone, verso la destinazione che lei stessa sceglierà.

Le finalisteLe finaliste hanno almeno cinque anni di esperienza nel ruolo, usano regolamente Linkedin e hanno ottime doti di comunicazione, oltre alla conoscenza di almeno una lingua straniera. Quest'anno si contendono la vittoria cinque Assistenti di direzione. Valentina Greco, 35 anni, Executive Assistant per The Boston Consulting Group a Milano, che vuole "testimoniare come il ruolo stia cambiando e si stia evolvendo...in meglio!". Mary Miceli, 39 anni, Facility Manager Gruppo Onda Holding - Sinergia Fm di Siracusa, che si candida per la "sua" Sicilia, "bellissima ma disgraziata, che ci protegge ma non ci trattiene, che potrebbe offrire molto ma non vuol cambiare". Loredana Negroni, 56 anni, Executive Assistant Presidente e Amministratore Delegato ABB di Sesto San Giovanni (Milano), che si "mette in gioco" per "condividere il Secretary power!". Barbara Lidia Sabbioni, 50 anni, Assistant to the Head of Operations and Network Europ Assistance, sempre a Milano: "avendo una notevole anzianità̀ all'interno dell'azienda, ho vissuto tutti i cambiamenti e le evoluzioni in prima persona". E infine Carlotta Tonini, 37 anni, Assistente di Direzione Event Specialist Grandi Salumifici Italiani che parla quattro lingue e ha competenze nel marketing e nella strategia d’impresa.