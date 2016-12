Airport Handling, assetto societario completamente nuovo: non dovrà restituire gli aiuti di Stato

Airport Handling non dovrà restituire gli aiuti di Stato di Sea Handling perché ha un Management indipendente e un assetto societario completamente nuovo. E' quanto notificato dal testo integrale della decisione della Commissione Europea, in seguito ad un’approfondita indagine aperta a luglio 2014. Gli elementi che hanno indotto la Commissione a concludere per l’insussistenza della continuità economica e della responsabilità solidale di Airport Handling e Sea Handling sono stati la stipula di nuovi contratti con i vettori, la separazione della proprietà di Airport Handling in un Trust, il management indipendente da Sea, il rinnovo del parco mezzi a Linate e Malpensa e l'acquisto del 30% da dnata (gruppo Emirates) in un’asta competitiva.