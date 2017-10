Airbus assume quota maggioranza jv aerei serie C Bombardier

Il consorzio europeo Airbus acquista la maggioranza in una joint venture che controlla le attività degli aerei serie C di Bombardier, aprendo un nuovo fronte di scontro con l'americana Boeing. Airbus avrà il 50,1% della C Series Aircraft Limited Partnership, Bombardier avrà il 31% e Investissement of Quebec il 19%. Il colosso aereo europeo userà la sua forza nelle vendite e nel marketing per aumentare la domanda per gli arei serie C di Bombardier.